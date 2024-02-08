Araç park etme kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda, araç park etme tartışması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 17:19, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 17:21
Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde emlakçılık yapan Celal K'nin (68) oğlu ile market işleten Mehmet Şahin'in (55) oğlu arasında iş yeri önünde araç park etme gerekçesiyle tartışma çıktı.
Taraflar, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.
Bir süre sonra oğlunun darbedildiğini söyleyerek aracıyla marketin önüne gelen Celal K, otomobilden inerek Mehmet Şahin'in oğluyla tartışmaya başladı.
Çıkan kavganın ardından silahla ateş eden Celal K, Mehmet Şahin ve olayla ilgisi bulunmayan M.A.A'yı yaraladı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Şahin hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan Celal K, daha sonra adliyeye sevk edildi.