KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2023 yılında 1972 tavsiye, 1066 ret ve 588 kısmen ret veya kısmen tavsiye, 2 bin 364 dostane çözüm kararı verdiğini söyledi.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal başkanlığında toplanan Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonunda KDK'nin 2023 yılı raporu görüşüldü.

Komisyon Başkanı Dal, KDK'nin hakkaniyete uygun şekilde inceleme yaparak başvuruları değerlendirdiğini ve önerilerde bulunduğunu belirtti.

İnsan hakları alanında Birleşmiş Milletler (BM) ve benzeri uluslararası kurumların sınıfta kaldığını dile getiren Dal, buna karşı Kamu Denetçiliği Kurumunun çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü, uluslararası kuruluşları bir araya getirerek İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve mülteciler gibi önemli konuları gündemine aldığını vurguladı.

- "KDK'ye 2023 yılında 19 bin 317 yazılı başvuru yapıldı"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2023 Yılı Raporu'na ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun 2013 yılında kurulduğunu anımsatarak, idarenin verdiği hizmetlerin kalitesinin arttırılmasını ve adaletin, hakkaniyetin ülke genelinde sağlanması için çaba harcadıklarını söyledi.

KDK'ye 2023'te 19 bin 317 yazılı başvuru yapıldığını aktaran Malkoç, başvurulardan 19 bin 289 dosyanın karara bağlandığını belirtti.

Yazılı başvurularının yanı sıra 204 bin 301 kişinin kuruma gelerek veya diğer iletişim araçlarıyla kendilerinden yardım isteğinde bulunulduğunu ifade eden Malkoç, 2023 yılındaki başvurulara bakıldığında en çok başvurunun yüzde 25,86 ile kamu personeline ilişkin olduğunu söyledi. Malkoç, ikinci sırada yüzde 17,59 ile adalet, savunma ve güvenlik, üçüncü sırada ise yüzde 13,2 ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer aldığını belirtti.

Başvuruların bölgelere göre dağılımı konusunda da bilgi veren Malkoç, "Bunun nüfusla doğru orantılı olduğunu görmekteyiz. İlk sırada Marmara Bölgesi yer alırken bu bölgeyi İç Anadolu ve Ege Bölgesi takip etti. İllere baktığımızda ise İstanbul birinci sırada yer alırken, bu ilimizi Ankara, Manisa ve İzmir takip etti." dedi.

Malkoç, 2023 yılında 1972 tavsiye, 1066 ret ve 588 kısmen ret veya kısmen tavsiye, 2 bin 364 dostane çözüm kararı verdiklerini aktardı.

Verdikleri kararlarla yargının yükünü hafiflettiklerine işaret eden Malkoç, "Yaptığımız çalışma ve tahminlerimize göre idari yargıya intikal edecek olan 100 bin davanın açılmasını önledik. Biz uzlaştırıcı bir mekanizma ve adeta barış köprüsü olarak çalışıyoruz. Halkın avukatlığını yaparken idarecilere de iyi bir yaklaşımla yol göstermeye gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şeref Malkoç, kurum bünyesinde ulusal önleme mekanizmasının kurulmasını, kurumun davalara katılmasını, Anayasa Mahkemesine başvurma yetkisinin verilmesi ve kurumun etkinliğinin artırılması için statüsünün güçlendirilmesini istedi.

Milletvekillerinin konuşmasının ardından KDK'nin 2023 yılı raporu ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyon kurulması kararlaştırıldı.