Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı

Merkezden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 3'ü polis 6 kişinin de yaralandığı, etkisiz hale getirilen 2 teröristin ise terör örgütü DHKP/C mensubu olduklarının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Çağlayan Adliyesi D Blok kapısının karşısında şüpheli şahıs/şahıslara yönelik, görevli polis memurlarınca yapılan uygulama sırasında kabarık mont giyen gözlüklü Pınar Birkoç'un görevli polis memurlarının yanına giderek yüzlerine 2-3 saniye kadar biber gazı sıktığı belirtildi.

Bu sırada kadın teröristin arkasında bulunan Emrah Yayla'nın, görevli polis memurlarını hedef alarak ateş etmesiyle polis memurunun yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırıya uğrayan polislerden birinin C blok istikametine doğru yöneldiği, iki teröristin bu polis memuruna ateş etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dilfiraz Karataş isimli vatandaşımız, teröristlerin açtığı ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla hayatını kaybetmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde de Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anda, polis memurumuzun yan tarafında olduğu görülmektedir. Karataş'a isabet eden kurşunlar ise sırt bölgesinden girmiştir. Dolayısıyla sırtına isabet eden mermilerin yan taraftan ateşlenmiş olması imkansızdır. Dilfiraz Karataş, teröristlerin arkadan açtığı ateş sonucu sırtından vurulmuştur. Akabinde C blok önündeki nöbet kulübesine ateş açmaya başlayan teröristler, nöbet kulübesindeki polislerimizin karşı ateşiyle etkisiz hale getirilmişlerdir. Terör örgütlerinin propagandasına itibar etmeyiniz."