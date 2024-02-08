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Ak Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar oldu

Ak Parti'nin Adana'nın Yüreğir İlçe Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 18:27, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 18:29
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Ak Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Dr. Halil Nacar oldu

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa ELİTAŞ, Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'na katılarak Adana İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar oldu.

Dr. Halil Nacar kimdir?

9 Kasım 1975'te Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. 1994 yılında İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi'nden, 2001 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Hekimlik mesleğine Hatay'da başladı.

2007 yılında Harran Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nde adım attığı uzmanlık eğitimini 2011 yılında tamamlayarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev aldı.

Dr. Nacar, 2013 yılında Adana Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik görevinde bulundu. Bu görevinin ardından Mayıs 2014'te Seyhan Devlet Hastanesi'ne Başhekim olarak atandı ve altı buçuk yıl buradaki görevini sürdürdü. Ağustos 2020'de başlayan Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevi süresince pek çok sağlık tesisinin ve hastanenin Adana'ya kazandırılmasında, yeniden faaliyete geçmesinde ve kurumsal kimliğinin yönetiminde hem bir hekim hem de yönetici olarak etkin rol oynadı.

Ülkemizde yaşanan salgın ve deprem felaketi sürecinde, Adana'nın yalnızca kendi sınırları içerisinde değil; bulunduğu coğrafya içerisindeki tüm yerleşim bölgeleri için de sağlık üssü olması adına çalıştı.

31 Mart 2024'te gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri aday adaylığı süreci sebebiyle 1 Aralık 2023'te İl Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Dr. Halil Nacar, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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