Tırın minibüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 BDT 622 plakalı tır, karşı şeride geçerek bir mobilya fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüne çarptı. Tır, daha sonra yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu.

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