FETÖ'den hapis cezası alan doktor ve öğretmen tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandıkları mahkemece Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın doktor E.K. ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ş.N.K. adlı kadın öğretmen yakalandı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen doktor ve öğretmen adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildiler.