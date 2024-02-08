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FETÖ'den hapis cezası alan doktor ve öğretmen tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan doktor ile öğretmen, polis tarafından yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 22:57, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 23:04
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FETÖ'den hapis cezası alan doktor ve öğretmen tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandıkları mahkemece Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan meslekten ihraç edilen kadın doktor E.K. ile yine aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ş.N.K. adlı kadın öğretmen yakalandı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen doktor ve öğretmen adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildiler.

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