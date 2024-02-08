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Otobüs şoförü, rahatsızlanan öğretmeni hastaneye yetiştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Çınar ilçesinden şehir merkezine yapılan seferde, otobüste rahatsızlanan öğretmen, durumun şoföre iletilmesiyle yolcularla birlikte hastane acil servisine yetiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2024 23:07, Son Güncelleme : 08 Şubat 2024 23:14
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Otobüs şoförü, rahatsızlanan öğretmeni hastaneye yetiştirdi

Salı günü Çınar ilçesinden şehir merkezine hareket eden otobüste bulunan yolculardan 32 yaşındaki öğretmen Abdullah Şimşek, rahatsızlanınca yanındaki arkadaşları durumu şoföre bildirdi. Şoför Mehmet Şakir Kaçka, durumu harekat amirine bildirip, hastaneye yetiştirilmesi talimatını alınca yolcularla birlikte otobüsünün yönünü yakındaki özel bir hastanenin acil servisine çekti.
Tedavisi tamamlanan öğretmenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, o anlar otobüs içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otobüs şoförü Mehmet Şakir Kaçka, İHA muhabirine, Diyarbakır'a saat 15.15 sularında bir yolcunun yanına yaklaştığını ve 'kaptan, bir yolcumuz kalp krizi geçiriyor.' dediğini aktardı.
Panik yapılmaması gerektiğini yolculara söylediğini kaydeden Kaçka, şöyle konuştu:
"Yolculara, arkadaşlar kimseyi indirmiyorum. Direkt hastaneye doğru gittim. Ondan sonra amirimiz aradım. Hastaneye gidiyorum, bilginiz olsun dedim. 'Sıkıntı yok' dedi. Yolcuyu indirdik, hocalara teslim edip geldim. Aradan 2-3 saat geçti hasta olan hocayı aradım. 'Ağabey, çok iyiyim, teşekkür ederim. Allah, razı olsun' dedi."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Harekat Amiri Mustafa Yalçın, o gün nöbetçi amir olduğunu, şoförün kendisini arayıp araçta acil bir durum olduğunu söyledi.
En yakın hastaneye gitmesini söylediğini ifade eden Yalçın, "Biz, can taşıdığımız için sloganımız ilk candır. Dörtlülerini yakıp en yakın hastaneye götürmesi ricasında bulundum. Kendisi de götürdü. Bu konularda bizim çizgimizdir. Sağlık her şeyden önemli. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 320 tane aracımızla hizmette bulunuyoruz. Kardeşimiz ile irtibattayız, sağlık durumu da iyi. Bu, bizi de sevindirdi" ifadelerinde bulundu.

"Ona bir hayat borçluyuz"
Öğretmen Abdullah Şimşek, şoförle sürekli yolculuk yaptıklarını dile getirerek, "Çınar'da okuldan sonra eve gelirken yolda bir kriz, bir atak geçirdim. Sağ olsun Şakir ağabeyde insanlık görevi olarak koca otobüsü yolcularla beraber bizi direkt hastanenin acil servisine kadar götürdü. Allah, ondan razı olsun. Ona bir hayat borçluyuz" şeklinde konuştu.

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