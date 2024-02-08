Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi

Meteoroloji tarafından yağış uyarısı yapılan Muğla'da dolu yağışı sürpriz oldu. Gök gürültülü sağanak yağmur ile birlikte aniden başlayan dolu yağışı sokaklarda vatandaşları zor anlar yaşattı.

Dolu yağışı sonrası yağan yağmur suları ile birlikte caddelerden akan yağmur suyu caddeleri beyaz tabakaya bürüdü. Dolu yağışı sonrası mazgallar tıkanırken, vatandaşlar iş yerlerine su girmemesi için dolu ile tıkanan mazgalları kürekle açmaya çalıştı. Tıkanan mazgalı açmaya çalışan bir vatandaş, "Ben bu yaşıma geldim, böyle dolu yağışı görmedim. Mazgalları tıkadı" dedi.