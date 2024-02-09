Düzce'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Bayram, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bayram, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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