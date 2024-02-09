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En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!

Emekli aylıklarını arttıran hükümet, bayram ikramiyelerinin de 2.000 liradan 5.000 liraya çıkarılmasını gündemine aldığı emekliler için çalışmayı genişletti. En düşük emekli aylığı alan ve hiçbir geliri olmayan emekliler için elektrik, doğalgaz ve su faturalarında indirim ile kira yardımı yapılması da çalışmalar arasında.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 07:43, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 07:46
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En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!

Türkiye Gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre:

2024 yılının 'Emekliler Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından, ilgili tüm bakanlıklar emeklilere yönelik yeni projeler konusunda çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' açıklamasından sonra emeklilerle ilgili ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra refah düzeylerini artırıcı düzenlemeler için düğmeye basıldı. Yapılacak çalışmalarla, emeklilerin hayat kalitesinin arttırılması, sosyal haklarının genişletilmesi, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede emeklilere özel hizmetler sunulması amaçlanıyor. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak.

5.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Ekonomi yönetimi, bayram ikramiyelerinin arttırılması konusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilecek ikramiyenin 5.000 liraya çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlgili bakanlıkların maliyet analizlerinin de 5.000 lira üzerinden yapıldığı ifade ediliyor. Bir yandan da merkezi idare ve yerel yönetimlerin emeklilere yönelik ne gibi adımlar atabileceği üzerinde alternatifler hazırlanıyor. Bu kapsamda, kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle emeklilere verilecek hizmetler konusunda protokoller imzalanacak.

İNDİRİMLİ SU İMKANI

Hükümet cephesinde yapılan hazırlıklar iki kanaldan yürütülüyor. Bu çalışmaların bir ayağı yerel yönetimlerle ortak yürütülecek, diğer ayağı ise merkezi yönetimin atacağı adımlardan oluşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önümüzdeki günlerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile konuyla ilgili protokol imzalayacağı belirtildi. Buna göre belediyelerin emeklileri, örneğin su faturaları gibi bazı hizmetlerden indirimli yararlandırabileceği ifade ediliyor.

HER BAKANLIKTAN AYRI HAZIRLIK

Merkezi idarenin hizmetleri açısından ise tüm bakanlıklar ve kamu kurumları da ayrı bir hazırlık yapıyor. AK Parti kaynakları, bu hazırlıklar arasında elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim, en düşük emekli aylığı alan ve başka bir geliri olmayan emeklilere kira yardımı desteği verilmesi gibi alternatiflerin masaya yatırıldığı ifade ediliyor.

İNDİRİMLİ TATİL, İNDİRİMLİ ULAŞIM

Ayrıca, şehirler arası ulaşımda da indirimli uygulamalara gidilebileceği belirtiliyor. Yine, Turizm ve Kültür Bakanlığının sorumluluğunda bulunan sanatsal faaliyetler, kamuya bağlı sosyal tesislerde indirimli tatil imkanı gibi seçenekler de hazırlıklar arasında yer alıyor. Emekliler Yılı nedeniyle yapılan bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir paket halinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

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