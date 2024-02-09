Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar

Kanuni mecburiyet olarak Türkiye'de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası'nda 2 yıldır süren sıkıntı son aylarda yeniden had safhaya çıktı.

'SİSTEM HATALI' NUMARASI

Tarifeye göre 6 bin 300 TL'ye kesilecek trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, sistemlerinde hata gösterip zorunlu poliçeyi kesmiyorlar.

Kamuya ait sigorta şirketi ise, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1'e 1 trafik poliçe kesme imkanı veriyor.

Özel birçok sigorta şirketi ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkararak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.