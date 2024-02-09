Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı

Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar"

456 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 2 ton 149 kilogram uyuşturucu madde ile 509 bin hap ele geçirildi.

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