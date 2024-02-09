Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 10:24, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 10:27
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Buna göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadelerine yer verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPGli teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.. pic.twitter.com/K6h19TlJO0