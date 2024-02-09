Bursa'da sağlıkçılar sigarayı bıraktı

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Halk Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Tayfun Alperen Esgin, U.Ü. Göğüs Hastalıkları A.B.D. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, U.Ü. Aile Hekimliği A.B.D. Başkanı Yeşim Uncu ve sağlık çalışanları katıldı. Söyleşide, sigarayı bırakan sağlık çalışanları, sigara bırakma polikliniğine başvurma süreçlerini ve sonrasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Sigarayı bıraktıktan sonra altı iş arkadaşını yönlendirerek sigarayı bırakmalarına vesile olan sağlık çalışanı ve gönüllü UMKE personeli Oğuzhan Karakoca, "Yaklaşık 30 yıldır sigara içiyordum. Babam ve eşim sigarayı bırakmıştı. Fakat benim bırakmaya niyetim yoktu. Bırakabileceğimi de düşünmüyordum. Eşimin bir gün ansızın Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ndeki sigara bırakma polikliniğinden randevu alıp yönlendirmesiyle poliklinik sorumlumuz Dr. Deniz Hanım'la tanıştım. Bırakacağıma ilk başta kendimi inandıramamıştım. Hocamın yönlendirmesi ile burada bir ilaç tedavisine başlandı. Sigarayı bırakabileceğime hala inanmıyordum. İlacı kullanırken günde bir paket sigara içmeye devam ediyordum. 15-16 gün sonra sigara içerken mide bulantıları yaşamaya başladım. Son sigaramı içtiğimden bu yana yani yaklaşık 3 aydır sigara içmiyorum ve hiçbir şekilde canım sigara istemiyor. UMKE'de beraber çalıştığım 6 iş arkadaşıma tavsiye ettim. Onlarda sağ olsunlar Oğuzhan Abi diyorsa doğrudur diyerek sigara bırakma polikliniğine gittiler. Benden sonra toplam 6 arkadaşım daha sigarayı bıraktı, şimdi birbirimize destek oluyoruz bu durumdan dolayı çok mutluyuz" dedi.

'Bundan Sonra Geri Dönmek İstemiyorum'

Yaklaşık 30 yıl boyunca sigara içtiğini ifade eden emekli hemşire Nagihan Doruk, "Günde bir paket sigara içiyordum. Kızım üniversiteye başladığında sigara içmeye başladığını duyduğumda çok üzülmüştüm. Sırf bu sebeple sigarayı bırakmıştım. Fakat bu altı ay sürebildi, tekrar başladım. Günün birinde bu merkeze KETEM birimi için gelmiştim, geldiğimde sigara bırakma polikliniği yazısını gördüm ve polikliniğe uğramak istedim. Ardından Dr. Deniz Hanım ile tanıştım ve durumumu tetkik etti. İlaç tedavisini önerdi. İlacı ilk içtiğimde 10. günden sonra sigaradan tiksinti duymaya başladım. Ardından sigarayı bıraktım ve şu an yaklaşık 2-3 aydır sigara içmiyorum, bundan sonra da geri dönmek kesinlikle istemiyorum. İnşallah isteyen herkes bir gün bu kötü alışkanlığı bırakır" şeklinde konuştu.

Program sonunda sigarayı bırakan sağlık çalışanlarına başarı sertifikaları ve hediyeleri İlçe Kaymakamı Süzen ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yıldırım tarafından takdim edildi.