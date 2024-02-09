Dolar/TL 30,68 seviyesinden işlem görüyor

Dün 30,50-30,61 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 30,5938'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,6830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 33,0740'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 38,7810'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 104,1 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, önemli merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının yatırımcılar tarafından yakından takip ettiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini düşünen Fed yetkilileri arasına dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de dahil oldu.

Barkin, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 puan seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.