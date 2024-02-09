Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu"na başvuru şartlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Borsa güne rekorla başladı
Borsa güne rekorla başladı
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Özel okulun fahiş kitap ücretine mahkeme 'dur' dedi
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 456 gözaltı
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Ankara'dan, Bağdat'a net mesaj: Irak, Türkiye'ye saldırı üssü olmasın
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
Zorunlu trafik sigortasında büyük oyun! Hata var deyip poliçe kesmiyorlar
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
170 milyon oy pusulası basılacak
170 milyon oy pusulası basılacak
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
MEB'den iş güvenliği sağlayamayan işletmeye öğrenci yok
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Erdoğan, 150 bin TL evlilik kredisi için başvuru tarihini açıkladı
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Türkiye'nin en kalabalık mahallesi: 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Rapor alıp Bodrum'a tatile giden işçiye AYM'den kötü haber
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Sağlıkta yeni sözleşmeli personel alım sayısı 36 bine çıkarılacak
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Dilfiraz Karataş'ın 'polis kurşunuyla öldüğü' iddiası yalanlandı
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi: Ocak ayında istisnai durum oldu
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
KDK'ya 2023'te en çok başvuru yapılan alanlar
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
İstanbul Adliyesine saldıran kadın teröristin dosyası kabarık çıktı
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
MB'nin rezervleri 6 haftada 10 milyar dolar geriledi
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Erdoğan: Türkiye artık eski Türkiye değil
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Karahan, eski başkan sorusunu yanıtsız bıraktı
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
Uzman çavuş, bir ay önce evlendiği fizyoterapi teknikeri eşini öldürdü
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'Kredi kartlarıyla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
'AYM kararlarına uyulmamasının hiçbir yasal temeli yok'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Motorine bir zam daha geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine bir zam daha geliyor.. Pazartesi gecesi gelmesi beklenen zam tutarı ise 1 lira 40 kuruş.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 11:18, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 11:21
Yazdır
Motorine bir zam daha geliyor

Akaryakıta yine zam geliyor..

Geçen hafta 1 lira 38 kuruşluk zam gelen motorine bu hafta 1 lira 40 kuruş bir zam daha bekleniyor...

Brent petrolde yaşanan hareketlilik bir zam haberini daha beraberinde getirdi.

Motorine 1 lira 40 kuruş zam

Motorine pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş yeni bir zam daha geleceği belirtildi.

Böylelikle motorinin litre fiyatı 43 TL'yi aşacak.

Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 950 TL civarına dolacak.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litre fiyatı: 41.63 lira

Ankara'da motorinin litre fiyatı: 42.43 lira

İzmir'de motorinin litre fiyatı: 42.64 lira

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber