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'Cumhur İttifakı' Türkiye'nin bekası teması üzerine kuruldu'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bekası teması üzerine kurulduğunu, bu anlamda ülkenin ciddi kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 12:25, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 12:26
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'Cumhur İttifakı' Türkiye'nin bekası teması üzerine kuruldu'

Bakan Tekin, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, SKM'nin siyasi parti açısından bakıldığında, seçimle ilgili yürütülecek çalışmaların ortaya konulduğu bir karargah olduğunu söyledi.

Erzurumlular için SKM'nin başka bir anlam ifade ettiğini dile getiren Tekin, "Erzurum'da gösterilen adayların, belediye başkan adaylarının Erzurum ve ilçeleri için oluşturulacak projelerinin hazırlanacağı bir karargah anlamına gelir. Erzurum'da ilçelerde 'Şu olsun, şu olmalı.' diyeceğiniz her ne varsa belediye başkan adaylarımız burada sizlerin taleplerini bekliyor olacak. Bu SKM'yi beraber işletelim. Benim gözümde böyle bir anlamı var." dedi.

Kent için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Hep beraber buraya hayat kazandıralım, canlı hale getirelim. 'Keşke büyükşehir belediye başkanımız, adayımız, ilçe adaylarımız şunları da taahhüt etseydi.' diyeceğimiz bir şey kalmasın. Gelin sizler burada fikirlerinizi söyleyin. Bizler de oturalım, değerlendirelim. Erzurum'a hep beraber nasıl daha fazla hizmet edeceksek edelim. Hepimiz belli kamusal görevlere, siyasi görevlere aday olmadan önce beylik laflar ederiz. Deriz ki 'Ben Erzurum'a hizmet etmek için aday adayı oldum, Erzurum kazansın istiyorum.' Ama nihayetinde bir kişi aday olacak. O zaman aday adayı olan arkadaşlarımızın hepsi madem 'Erzurum kazansın, ilçemiz kazansın, ilimiz kazansın.' diyorsak gelin hep beraber ilimizin, Erzurum'umuzun, ilçelerimizin kazanması için taşın altına hep beraber elimizi koyalım. Erzurum'u sevmek, Erzurum'a hizmet etmek böyle bir şeydir."

Tekin, aday adayı olarak başvuran herkesin SKM'yi gerçek bir karargah haline dönüştürmesini istedi.

Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın önemine işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Seçimleri Cumhur İttifakı ile yürütüyoruz. Cumhur İttifakı, gerçekten 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde Türkiye'nin bekası teması üzerine kuruldu. Türkiye bu anlamda Cumhur İttifakı'nın bir arada olmasından dolayı ciddi kazanımlar elde etti. Ben Cumhur İttifakı'mızın siyasi partilerine bir kere daha müteşekkirim. Bu seçimde Erzurum'da hep beraber, bütün Erzurumlularla beraber, aday adayı olup aday olamayan bütün hemşehrilerimizle beraber, Cumhur İttifakı'na dahil olan bütün siyasi parti ve seçmenlerle beraber, Erzurum kazansın diye hep beraber çaba sarf edeceğiz."

Tekin, konuşmanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve vatandaşların katılımıyla kurdele keserek SKM'nin açılışı yaptı.

Bakan Tekin, daha sonra Aziziye ilçesinde bir otelde merkez ilçe muhtarları ve mahalle başkanlarıyla kahvaltıda buluştu.

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