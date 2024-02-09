TIR, askeri araca çarptı: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i askeri personel 4 kişi yaralandı.

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