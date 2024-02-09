Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda, tüketici kredileri başta olmak üzere kredilerdeki son dönem gelişmeleri ve bu gelişmelerin finansal istikrara etkilerinin ele alındığı bildirildi.

Toplantıda bu konuda uygulanabilecek tedbirlerin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kredi büyümesi ve kompozisyonunun finansal istikrarla uyumlu seyretmesi için atılması gereken adımlar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir."