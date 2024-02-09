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Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi

Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülen 145 sanıklı davanın gerekçeli kararında, 135 sanık hakkında verilen hükmün değişme nedeni anlatıldı- Gerekçeli karardan:- "Sanıkların konumları ve rütbeleri göz önüne alındığında hiçbirisinin aksi davranışta bulunmadıkları, verilen kanunsuz emirlere karşı durmadıkları, vatandaşların canları pahasına karşı koymalarına rağmen asker olan sanıkların tam aksine verilen emirlere koşulsuz olarak uydukları, bu durumun da her bir sanığın darbe girişimini benimsediğini gösterdiği kanaatine varılmıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 13:52, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 13:56
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Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi

- Sakarya'da, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülen, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik 145 sanıklı davada, sanıklar hakkında verilen hükmün değişme nedeni gerekçeli kararda yer aldı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın bozma ilamından sonra yapılan yargılamada 135 sanık hakkında ilk davada verilen hükümleri değiştirdi.

3 Ocak'ta görülen davanın karar duruşmasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılan 52 sanık ile beraat eden 21 sanığa, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verildi. Bozma ilamından önce haklarında beraat hükmü verilen 61 sanığın ise "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

Daha önce beraati kararlaştırılan 1 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, beraat eden 4 sanık hakkındaki hüküm ise değişmedi. Hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanığın da dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Mahkemece açıklanan 959 sayfalık gerekçeli kararda, 15 Temmuz'da yaşanan olayların tespiti için Çark Kışlası ve Sakarya Valiliği, Seymen ve Kandıra kışlaları ile İl Jandarma Komutanlığına ilişkin ayrı ayrı değerlendirme yapıldığı, sanıklar hakkında tespit edilen delillerin de ayrı ayrı değerlendirildiği kaydedildi.

Gerekçede, sanıkların darbe girişiminde başarılı olamamışlarsa da vatandaşların müdahalesi öncesinde kısmen başarılı oldukları aktarılarak, verilen emir doğrultusunda kampüsün etrafını kuşattıkları ve polisleri etkisiz hale getirdikleri, yolları kapattıkları ve Valiliği ele geçirdiklerinin sabit olduğu anlatıldı.

- "Sanıkların verilen kanunsuz emirlere karşı durmadıkları anlaşılmıştır"

Valilik Kampüsü etrafında yaşanan olaylarda sanıkların katkısının bulunduğu, kendilerine verilen emir doğrultusunda hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtilen gerekçede, şunlara yer verildi:

"Yaşanan olayların vahamet derecesine bakıldığında sanıkların konumları ve rütbeleri göz önüne alındığında hiçbirisinin aksi davranışta bulunmadıkları, verilen kanunsuz emirlere karşı durmadıkları, vatandaşların canları pahasına karşı koymalarına rağmen asker olan sanıkların tam aksine verilen emirlere koşulsuz olarak uydukları, bu durumun da her bir sanığın darbe girişimini benimsediğini gösterdiği kanaatine varılmıştır."

Kararda, kamera kayıtlarını destekler nitelikte ve sanıkların darbe teşebbüsüne iştirak etme iradesiyle hareket ettiklerine dair sanık, tanık ve mağdur beyanlarının bulunduğu aktarılarak, ele geçirilen silahlar, araçlar, olayların şekli, çok sayıda yaralananın olması ve olay yerinde ele geçirilen kovanların, 15 Temmuz gecesi yaşananların vahamet derecesini gösterdiği ifade edildi.

Kararda, 73 sanığın fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduklarının kabulüyle "müşterek fail" olarak "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı mahkumiyetlerine karar vermenin gerektiği bildirildi.

Seymen ve Kandıra kışlalarından askeri personelin Valilik'te bulunan ekibe destek olmak amacıyla yola çıktıkları fakat vatandaşların engellemesiyle ulaşamadıkları, jandarma personelinin de Seymen Kışlası'ndan tanklarla gelenlere eskortluk etme şeklindeki eylemlerde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, bu 3 gruptaki sanıkların eylemlerinin darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelik olduğu gerekçesiyle sanıklara "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan mahkumiyet kararı vermenin gerektiği tespitinde bulunuldu.

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