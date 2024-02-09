İzmir'de devrilen pikabın sürücüsü öldü
İzmir'in Çeşme ilçesinde devrilen pikabın 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 14:10, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 14:05
Mustafa Efe Özel (19) idaresindeki 35 RGZ 68 plakalı pikap, İnönü Mahallesi 2122 ve 2135 Sokak kesişiminde refüje çarptı.
Devrilerek sürüklenen araç bir ağaca çarparak durabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Efe Özel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Özel'in Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenildi.