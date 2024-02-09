Kadın doktoru darbetmesi nedeniyle ev hapsi verilmişti, itiraz üzerine tutuklandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B.Ö, iki gün önce dahiliye yoğun bakım servisinde vefat haberini verdiği hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yapılan ölçümde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya ev hapsi cezası verilmişti.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine V.K. tutuklandı.

- Sağlık çalışanları protesto etti

Sağlık çalışanları meslektaşlarının darbedilmesini protesto etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan sağlık çalışanları alkışlarla olayı protesto etti, grup "Sağlıkta şiddete son" pankartı açtı.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, olayla ilgili adli ve idari sürecin takipçisi olduklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Altun, "Sağlıkta şiddet hem toplum sağlığı hem de çalışan sağlığı için büyük bir tehdittir ve bununla mücadele edilmesi gereklidir." dedi.

- Üniversite kınama yayımladı

Trakya Üniversitesi de kınama yayımladı.

Darp olayı ve sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddetin kınandığı açıklamada, "Edirne'mizde ve güzel vatanımızın her bir köşesinde bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.