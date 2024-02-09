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MEB, okullarda üç dalda 'sıfır atık' yarışması düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda üç dalda "sıfır atık" temalı yarışma düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 15:06, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 15:07
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MEB, okullarda üç dalda 'sıfır atık' yarışması düzenleyecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, resmi ve özel okullarda ilk kez düzenlenecek "sıfır atık" yarışmasıyla, öğrencilerde geri dönüşümün önemi, çevreye duyarlılık konularında farkındalık oluşturulması, yenilikçi çözümler geliştirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bireysel eserlerinin yanı sıra okulların da iyi uygulama örnekleriyle katılabileceği yarışma, "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm", "Sıfır Atık Projeleri" ve "İyi Uygulama Yapan Okul" olmak üzere üç farklı kategoride düzenlenecek.

Yarışmada, "Atıktan Sanata İleri Dönüşüm" ve "Sıfır Atık Projeleri" dalında birinci olan okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bisiklet ve çevre dostu öğrenci seti, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara akıllı saat hediye edilecek. Yarışma dallarında birinci olan lise öğrencilerinin ödülü, dizüstü bilgisayar, ikinci olanların elektrikli bisiklet ve üçüncü olanların da tablet olacak.

Okulların yarışacağı "İyi Uygulama Yapan Okul" kategorisinde ise birincilik ödülü olarak "çevre beratı" takdim edilecek.

Yarışmaya 26 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek. Ödül almaya hak kazananlara ödülleri, 30 Mart'ta verilecek.

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