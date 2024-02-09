DEM Parti'nin İBB adayları belli oldu

DEM Parti, aralarında İstanbul'un da olduğu 56 il ve 3 ilçede belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

DEM Parti, aralarında İstanbul, Van, Bursa ve Antalya'nın da olduğu toplamda 56 il ve 3 ilçede belediye eş başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayının Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olduğu kaydedildi.

DEM Parti'nin açıkladığı adayların bir bölümü şu şekilde:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir ve Ahmet Türk. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan. Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kasım Yıldırım ve Bilmez Erboğa. Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Kemal Bülbül ve Nesibe Bahadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Gamze Toprak ve Suat Başaraner."