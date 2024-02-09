Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur

Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 55. yılı dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı. Etkinlikte 55'inci yıl dolayısıyla hazırlanan iki kısa film gösterildi. Programda konuşan Bahçeli, Türk dünyası ekseninde yeşeren ümitlerin her alana yayılarak milli vicdanda mahfuz tutulan Türk birliğinin bu yüzyıl içinde mutlaka gerçekleşeceğini öngördüklerini ifade ederek, "Devir artık Türk devridir. Tarih, kültür ve ortak değerler etrafında tezahür eden Türk kuşağı ve Türk devri; adaletin, barışın, huzurun, güvenliğin, refahın, istikrarın yakın gelecekteki cazibe merkezi ve sivrilen adresidir" ifadelerini kullandı.

MHP'nin Türk siyaseti ve milletinin ilerleyiş kolu, istiklal kolcusu ve iftihar kutbu olduğunu söyleyen Bahçeli, "Parti enflasyonunun yaşandığı günümüz Türkiye'sinde Milliyetçi Hareket Partisi köklü yapısıyla, kimlik ve kişilik kazanmış tecrübeli siyasetiyle dünyayı A'dan Z'ye Türkçe kavrayışıyla, hayatı ve hadiseleri fikri kuşatmasıyla milli gönüllerde taht kurmuştur" diye konuştu.

"Bay Zühtü, hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu"

Bahçeli, 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi önünde meydana gelen terör eylemini gerçekleştiren saldırganlara değinerek, "Çağlayan Adliyesi'ne saldıran ve kahraman polislerimizin zamanında müdahalesiyle ölü ele geçirilen DHKP-C'li iki teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Mecliste okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur. Daha vahimi Çağlayan Adliyesi'nin önünde alnı çatından vurularak indirilen ve layığını bulan bir terörist lehine Anayasa Mahkemesi'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır. Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. 6 Şubat 2020 tarihinde hak ihlali kararıyla ödüllendirilen DHKP-C'li terörist, tam 4 yıl sonra hunhar bir terör saldırısı esnasında hamdolsun imha edilmiş, adalet bir nebze de olsa yerini bulmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi haini haklı görmüş, Türk polisi de hak öyle değil böyle olur mesajıyla gereğini yapmıştır. Mahkeme başkanı, utanmadan sıkılmadan hala Anayasa Mahkemesi kararlarının 153'üncü maddeye göre kesin olduğundan bahisle gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını iddia etmektedir. Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu. Haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu?" ifadelerini kullandı.

"Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunu haline gelmiştir"

Anayasa Mahkemesi'nin artık milli güvenlik sorunu haline geldiğini iddia eden Bahçeli, "Mahkeme başkanı ve mahut üyeler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, toplumsal huzur ve güvenliğin muarızı haline gelmişlerdir. Böyle gidemez, böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz, almamalıdır. Verdiği skandal hak ihlali kararlarıyla iç barış ve huzur ortamını sarsan ve kaos üretim merkezi olduğunu teyit eden Anayasa Mahkemesi, tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.

"CHP'nin yeni adresi Kandil'dir"

Anayasa Mahkemesi'nin adalet ve hukuka kesif bir cephe açtığı kanaatinde olduklarını söyleyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

"DEM'lenmiş CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ni mevzi yapmasını, bölücü teröristlerin dayanak haline getirmelerini dış bağlantılı bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Yeminli Türkiye düşmanları faaldir. Ülkemize operasyon çekilmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde Türk milleti operasyon maşalarına hesap soracaktır. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin tesis ve tecellisi Türkiye'nin gücüne güç katacaktır. CHP'nin yeni adresi Kandil'dir. DEM, CHP'yi kafa kola almış, tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacak, vatana sahip çıkacak, bayrağa sahip çıkacak, demokrasiye sahip çıkacak, milli kaynaklara sahip çıkacak, istiklale sahip çıkacak, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olacaktır."

"MHP, 100 maddelik yeni anayasa teklifiyle hazırlığını çoktan tamamlamıştır"

Gelecek dönemde gündeme alınmasını ve mutabakata bağlanmasını temenni ettikleri 9 konu başlığı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bunlar arasında ilk sırayı yeni bir anayasa yazımı almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, 100 maddelik yeni anayasa teklifiyle hazırlığını çoktan tamamlamıştır. İkinci olarak, devlet ve toplum düzenini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tam manasıyla uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Üçüncü olarak, nimet ve külfet dengesini isabetle kuracak bir vergi reformu hayata geçirilmelidir. Dördüncü olarak, Büyükşehir Belediye Kanunu, Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve Köy Kanunu yeni ihtiyaçlar ve idarenin bütünlüğü çerçevesinde ele alınmalıdır. Beşinci olarak, terörle mücadeleye eklemlenen ve bölücülüğü etkisiz hale getirecek milli bir strateji oluşturulmalıdır. Altıncı olarak, toplumsal şiddete sıfır tolerans gösterecek bir mücadele planı hazırlanmalıdır. Yedinci olarak, etik ve ahlaki ilkeler kapsamında toplumsal yozlaşmaya sebep olan sosyal medya başta olmak üzere dizi filmlere, ekonomik sömürü çarkını döndüren fırsatçılara, inanç istismarına çanak tutan merdiven altı yapılara etkin denetimler uygulanmalıdır. Sekizinci olarak, başta İstanbul olmak üzere şehirlerimizin altyapısı güvenli hale getirilmeli ve mevcut riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmelidir. Dokuzuncu olarak da devlete yuvalanan, varlığımızı ve birliğimizi riske atan, hala aktif olan kripto damar ile FETÖ benzeri her türlü yapının kararlılıkla ve kesinlikle üzerine gidilmelidir" açıklamasında bulundu.