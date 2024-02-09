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Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 16:33, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 17:43
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Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı.

Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı.

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

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