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İstanbul'da Bahar Dönemi Yurt ve Ev Arayışları: Öğrencilerin Gözü İstanbul'un Barınma Seçeneklerinde!

Birçok üniversitede dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının tamamlanmasıyla güz yarıyılı bitiyor. Öğrencilerin bir bölümü sınav sonuçlarının ardından üniversite yaşamını geride bırakırken bir bölümü bahar döneminden ders alacak. Ayrıca bahar döneminde başlayan bazı üniversite programları da olduğundan güz dönemi ile bahar dönemi arasındaki tatil dönemi öğrenciler açısından Ağustos ve Eylül ayları kadar olmasa da hareketli bir süreç oluyor. İstanbul gibi bazı büyük şehirlerde üniversite sayısı çok olduğundan üniversite öğrencilerinin kalacak yer aradığı bu aylarda kiralık evler ve öğrenci yurtları barınma seçenekleri arasında öne çıkıyor.



İstanbul'da Öğrenciler için Barınma Seçenekleri



İstanbul'da Türkiye nüfusunun %18'indan fazlası yaşıyor. Bunun nedeni İstanbul'un birçok iş kolunun yanı sıra en çok tercih edilen üniversitelerin bir bölümüne ev sahipliği yapması. Her yaş grubu için çekici bir yer olan İstanbul kentleşme oranı yüksek bir yer durumunda. Bu nedenle kalacak yer bulmak öğrenciler için sorun haline gelebiliyor.

Kiralık eve çıkmak, öğrencilerin hayata hazırlanıp ev idaresini öğrenebilecekleri bir fırsat gibi görünse de birçok olumsuz yanı bulunuyor. İstanbul'da ev ararken üniversiteye ya da metro, otobüs gibi ulaşım hatlarına yakın olmasına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca içinin yapılı olmasını, yeni yönetmeliklere uygun olmasını ve çıkabilecek ek masrafları da hesaba katmak gerekiyor. Kira bedelinin yanı sıra faturalar, yol ve gıda gibi masraflar da oluyor. Öğrencilerin kısa süreli kalacağı da göz önünde bulundurulduğunda eve çıkmak çoğu öğrenciye cazip gelmiyor. Bu nedenle uzun süreliğine şehir değiştirmeyen üniversite öğrencileri İstanbul yurtlarına yöneliyor.



İstanbul Özel Yurtlar



İstanbul'da güvenli bir muhitte, okullarına yakın bir konumda ve bütçelerine uygun bir ev bulamayan öğrencilerin barınma seçenekleri arasında KYK yurtları, İBB yurtları, vakıf yurtları ve özel yurtlar bulunuyor. KYK yurtları ve İBB yurtları birçok öğrenciye hizmet verse de İstanbul'daki tüm öğrencilerin ihtiyacını karşılamakta şimdilik yetersiz kalıyor. Bu nedenle birçok öğrenci başka seçeneklere yöneliyor.

Onlarca devlet ve vakıf üniversitesinin bulunduğu İstanbul'da çok sayıda ilçede yerleşkeler bulunuyor. En çok yerleşke bulunan Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih ve Beyoğlu gibi ilçelerde öğrencilerin özel yurt talebi de fazla oluyor. Bu nedenle birçok üniversite öğrencisi İstanbul öğrenci yurtları arasında kendine ve bütçesine en uygun yurdu arıyor.



İstanbul Kız Yurtları



Kız öğrenciler bahar dönemi için İstanbul'un çeşitli konumlarında bulunan okullarına yakın olan ve bütçelerini aşmayan, temiz ve güvenli bir yurt aramaya başladı. Özel kız yurtları arasında uygun fiyatlı olması, ihtiyaçlarını karşılayan oda donanımına sahip olması, temiz ve düzenli ortak alanlar sunması gibi birçok ölçüt kız öğrencilerin karar vermesinde etkili oluyor. Kısa süreliğine kalacak olsanız da İstanbul kız yurtları arasındaki seçenekleri inceleyerek en çok rahat edeceğiniz yurdu bulabilirsiniz.



İstanbul Erkek Yurtları



Bahar dönemi için kalacak yer arayan erkek öğrenciler ev kirası, yol masrafı, faturalar gibi ayrıntılarla uğraşmamak için eve çıkmak yerine özel erkek yurtlarını tercih ediyor. Öğrenciler merkezi konumda, yemek hizmeti veren, hızlı bir internet bağlantısı sunan İstanbul erkek yurtları arasından bütçelerine uygun olan seçenekleri değerlendirmeye başladı. Siz de ihtiyaçlarınıza yanıt veren, rahat ve temiz bir erkek öğrenci yurdu arıyorsanız seçenekler arasından kendinize en uygun yurdu bulabilirsiniz.



İstanbul Yurt Fiyatları



Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yurt fiyatlarını etkileyen pek çok durum vardır. Artan maliyetler ve personel maaşlarına yapılan zamların ardından birçok alanda fiyatlar güncellendi. Yurtlar özelinde bakıldığında fiyatlar belirlenirken etkili olan durumları şöyle sıralayabiliriz:



Yurt binasının kira olup olmaması

Seçilen odada kaç kişi kalınacağı

Yemek hizmetlerinin ücrete dahil olup olmaması

Yurdun okula göre konumu

Yurtta çalışan personel sayısı



Bu gibi durumlara göre ücretler değişiklik gösteriyor. Okullara yakın yurtlar uzak yurtlara göre, tek kişilik odalar çok kişilik odalara göre, yemek hizmeti sunan yurtlar sunmayan yurtlara göre daha pahalı oluyor. Bu nedenle yurdun okula yakın olması yol masrafı çıkmaması açısından, yemek hizmeti veren yurtlar ek bir yemek masrafı çıkmaması açısından daha çok tercih ediliyor. İstanbul geneline bakıldığında 2024 bahar öğretim yılı için İstanbul yurt fiyatları 4.000 TL ile 32.000 TL arasında değişmektedir.

Yerleşkelerin yer aldığı bazı ilçelerdeki yurt fiyatları şöyle:



Ataşehir Yurt Fiyatları: 8.500 TL-17.000 TL

Avcılar Yurt Fiyatları: 5.500 TL-18.000 TL

Bahçelievler Yurt Fiyatları: 9.500 TL-14.000 TL

Bakırköy Yurt Fiyatları: 5.500 TL-21.000 TL

Beşiktaş Yurt Fiyatları: 9.500 TL-32.000 TL

Beykoz Yurt Fiyatları: 5.000 TL-16.000 TL

Beyoğlu Yurt Fiyatları: 10.000 TL-26.000 TL

Esenler Yurt Fiyatlar: 8.000 TL-12.000 TL

Esenyurt Yurt Fiyatları: 6.500 TL-16.000 TL

Fatih Yurt Fiyatları: 4.000 TL-20.000 TL

Kadıköy Yurt Fiyatları: 6.000 TL-25.000 TL

Kartal Yurt Fiyatları: 8.000 TL-15.000 TL

Küçükçekmece Yurt Fiyatları: 8.500 TL-19.000 TL

Maltepe Yurt Fiyatları: 7.500 TL-20.000 TL

Şişli Yurt Fiyatları: 5.500 TL-15.000 TL

Ümraniye Yurt Fiyatları: 4.500 TL-12.000 TL

Üsküdar Yurt Fiyatları: 5.000 TL-15.500 TL

Zeytinburnu Yurt Fiyatları: 5.000 TL-32.000 TL



Yerleşkenizin yer aldığı ilçedeki yurtları inceleyip yurt çalışanlarıyla doğrudan iletişime geçerek güncel odalar ve yurt fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

