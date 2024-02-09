Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli

Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti de Yalman'ı haklı bularak fazladan ödenen 3 bin 400 liralık farkın okul tarafından iade edilmesine karar verdi.

Aynı kitabın koleje ait farklı illerdeki okullarda 8 bin 450 liraya satıldığını tespit eden Yalman, Konyaaltı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ayşen Yalman, Konyaaltı ilçesindeki özel bir okula çocuğunu kayıt ettirirken 11 bin 850 lira kitap ücreti ödedi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net