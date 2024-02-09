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Bakan Tunç: Deprem soruşturmaları kapsamında 267 tutuklu var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Binaların yapımında kusuru olanlarla ilgili tespitler yapıldı. 2 bin 825 kişi hakkında işlem yapıldı. Deprem soruşturmaları kapsamında hala 267 tutuklu var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 17:50, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 17:49
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Bakan Tunç: Deprem soruşturmaları kapsamında 267 tutuklu var

Tunç, Besni Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddeti ve yıkımıyla dünya tarihine geçtiğini ve dünya tarihinin en büyük acılarından birini yaşattığını söyledi.

Depremde yıkılan binaların yerine yenilerinin yapıldığını anlatan Tunç, bu binaların hızlı bir şekilde yapım sürecinin devam ettiğini belirtti.

Yıkıma uğrayan şehirlerin yeniden inşa edilinceye kadar mücadele edeceklerini anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası Bakanlık olarak 7/24 kriz merkezi oluşturduk. Çünkü deprem sonrasında yıkılan binalar, vefatlarla ilgili adli süreçlerle karşılaşacağımız açıktı. O nedenle Adalet Bakanlığı olarak hızlı hareket etmek gerekirdi. Bu anlamda hemen diğer illerimizden deprem bölgesindeki illerimize ve ilçelerimize koordinatör başsavcılar atamasını gerçekleştirdik ve 'Kardeş Adliye' projesi kapsamında da yine buralarda, diğer illerden adliye personeli ve hakim, savcı görevlendirmelerini yaptık. Bu kapsamda diğer illerden, Adıyaman'ımıza ve diğer 11 vilayetimize 974 hakim ve savcı görevlendirdik. 984 bilirkişi görevlendirdik. Bu bilirkişiler yıkılan binalar hasarlı binalarda tespitler yaptılar. Deliller topladılar. Binalardan karot örnekleri, demir örnekleri aldılar. Tüm bu deliller çünkü o enkaz kaldırılmadan önce tespit edilmesi ve bu delillerin bina bina muhafaza edilmesi gerekiyordu. O nedenle o yıkılan binalarla ilgili ileride açılacak davalarda özellikle o delillerin değeri büyük çünkü karar verilirken ona göre verilecekti."

Depremde 15 adalet binasının kullanılamaz hale geldiğini aktaran Tunç, 11cezaevinin ağır hasar gördüğünü, 12 bin mahkumun başka illere nakledildiğini dile getirdi.

Deprem soruşturmalarına da değinen Tunç, şöyle konuştu:

"Binaların yapımında kusuru olanlarla ilgili tespitler yapıldı. 2 bin 825 kişi hakkında işlem yapıldı. Deprem soruşturmaları kapsamında hala 267 tutuklu var. 812 dosya bilirkişide. Bilirkişi raporu geldi 1783 dosyada bilirkişide. Rapor bekleniyor. 1007 kişiye gönderecek dosyamız var. Bunların da eksiklikleri tamamlandığında bilirkişiye gidecek dosyalarımız var. Şu anda ceza davaları olarak 369 dava açıldı. 275 iddianame kabul aşamasında ve bu süreçleri de yakından takip ediyoruz. Tabii deprem bölgesinde ceza soruşturmalarının dışında idari davalarla da karşı karşıya kalmış oluruz. Şu ana kadar 11 vilayetimizde 54 bin 436 dava açıldı. Bunun 42 bin 359'u hasar tespitiyle, yıkım kararlarıyla ilgili davalar. 24 bin 354'üne karar verildi. 4 bin 496'sının kabul edildiğini görüyoruz. Yani burada 4 bin 496 yıkılmaması gerekirken, dava neticesinde 'yıkım raporu var ama yıkılmaması gerekir' şeklinde sonuçlandı. Bu binalarda bu kararlar neticesinde yıkılmaktan kurtulmuş oldu. Yani binaların sağlam olduğu ortaya çıktı. Tabii keşif kararları var. Şu ana kadar 20 bin 377 keşif kararımız var. 17 bin 814 keşif yapıldı. 15 bin 164'ünün raporları sunuldu. Bunlar da yakın zamanda kararı verilecek olan dosyalar."

Yargı sürecinin hızlandırılması için Mecliste kanun değişikliği yapıldığını hatırlatan Tunç, 750 gün sürecek davanın 170 güne indirildiğini ifade etti.

Tunç, deprem bölgesinde yargının daha da artan iş yükünü karşılayabilmek için gerekli tedbirler aldıklarını, yeni mahkemeler kurduklarını ilave hakim, savcı atamaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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