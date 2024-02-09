CHP Meclis Grubunda 'oda' krizi çözüldü
CHP Grup Protokol Müdürü Şükran Kütükçü'nün uyarılara rağmen boşaltmadığı Meclis İdare Amiri odası için Genel Sekreterlik devreye girdi. Kütükçü'nün odadaki eşyaları tahliye edilirken, kapıya CHP'li Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan'ın isimliği asıldı.
CHP'de kasımda gerçekleşen kurultay sonrası Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve Meclis İdare Amirliği görevinden ayrıldı.
Aytekin'in Boşalttığı odaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesiyle özel kalem müdürlüğünden alınarak Grup Protokol Müdürlüğüne getirilen Şükran Kütükçü yerleşti.
CHP Grubunda 18 Ocak'ta yapılan seçim sonucu Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Meclis İdare Amirliği görevini üstlendi. Ancak Meclis'te başdanışman kadrosuyla görev yapan Şükran Kütükçü, CHP Grup katındaki odayı boşaltmadı.
Genel Sekreterlik devreye girdi
Bunun üzerine Uğur Bayraktutan'ın girişimiyle Meclis Genel Sekreterliği devreye girdi. Destek Hizmetleri personeli, Koruma Dairesinde görevli polislerin nezaretinde Kütükçü'nün eşyalarını tahliye etti.
İdare Amirinin kapısına Uğur Bayraktutan'ın isimliği asıldı. Meclis Genel Sekreterliği tarafından, Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.