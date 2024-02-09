Yetkisiz saç ekimi yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Kemer ilçesinde yetkisiz saç ekimi yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 18:57, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 19:05
Göynük Mahallesi'nde özel bir poliklinikte yetkisiz saç ekimi yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. ve O.Ç. gözaltına alındı.
İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince "yetkisiz sağlık hizmeti vermek"ten mühürlenen poliklinikteki acil müdahale, dinlenme, saç yıkama alanı ve ameliyathanede bulunan tıbbı malzemelere el konuldu.