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Kutsal emanetler Ankara'da

Geçmişten günümüze Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetler Gölbaşı'nda vatandaşlarla buluştu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 19:47, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 20:11
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Geçmişten günümüze Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlerden oluşan 'Kabe Yolunda Mukaddes Emanetler ve Mübarek Kabe-i Muazzam Örtüleri' Gölbaşı TOKİ Yönetim binasında ziyarete açıldı. Gölbaşı Belediyesi ve TOKİ tarafından düzenlenen programda kutsal emanetleri görmeye gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden çevre sakinlerinden Ali Yılmaz, "Allah bize ömür verdi elhamdülillah bizi duygulandırdı, bizi şevk etti. Böyle kutsal emanetleri bize sergileyen, ondan sonra bizi gösteren kişilerden Allah razı olsun. Yani bunu düşünen buraya getiren her kimse her kim sebep olduysa Allah razı olsun çok memnun oldum" dedi.

"Kabe örtüleri her yıl 120 kilo altın ve 50 kiloya yakın gümüşle işlenirler"

30 yıldır kutsal emanetleri bir araya getirdiğini ifade eden Erol Güzel, emanetlerin kendisine Suudi Arabistan'ın yetkililerinden hediye edildiğini söyledi. Kabe'nin ve Medine'nin bakımını üstlenen ailelerden kendisine bazı emanetlerin zaman zaman kendisine hediye edildiğini dile getiren Güzel, Kadem-i Şerif, Gubar-i Şerif, Kısve-i Saadet, Sakal-ı Şerif ve geçmişten günümüze Kabe örtülerinin sergide yer aldığını söyledi. Güzel, "Kabe örtüleri her yıl 120 kilo altın ve 50 kiloya yakın gümüşle işlenirler. Her yılda bu örtüler değiştirilir ve bunlar altın ipliklerle dokunmaya başlar ama öyle bir şey vardır ki bunda her ilmikte bir ayet okur oradaki dokuyan kişiler. Onun için bir yıl sürede biter. Kureyşi ailesi tarafından bu örtüler bize hediye edildi. Mesela burada başka bir şey daha var. Mesela eski krallardan torunlarından bize zamanla burada hediye ettikleri örtüler var. Onları da burada sergiliyoruz. Ben bir koleksiyoner değilim. Ben buradaki bütün emanetlerin sadece hizmetkarıyım. Burada hepsini ben ne kadar kendim saklasam da benim evimde olsa da bunların hepsi benim değil, ümmetindir. Müslüman kardeşlerimindir. Bunlar ben sadece bekçiliğini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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