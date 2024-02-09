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Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2024 19:58, Son Güncelleme : 09 Şubat 2024 20:00
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Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır

Bakan Tunç, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki programları kapsamında bulunduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde, TRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi'nin taslağının hazır olduğunu, yerel seçimlerden önce yasalaşmasını ümit ettiğini bildirdi.

Bakan Tunç, "8. Yargı Paketimizin taslağını Meclis grubumuza ilettik. Orada tartışmalar, konuşmalar devam ediyor. Milletvekillerimiz çalışıyorlar ve teklif aşamasına gelmek üzere. Yaklaşık 70 maddeyi buluyor. Özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Yine ceza adaletiyle ilgili önemli düzenlemeler var. İnşallah Meclis seçim için ara vermeden önce görüşülüp yasalaşacağını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki 7 pakette temel hak ve özgürlükleri öne alan, yargı hizmetlerinin etkinliğini arttıran önemli mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirildiği söyleyen Tunç, pakette temyiz ve itiraz sürelerine ilişkin tekliflerinin de bulunduğunu bildirdi.

Bakan Tunç, "Bütün mahkemelerde temyiz ve itiraz sürelerinin yeknesak hale getirilmesini sağlıyoruz. 'Tebliğ mi tefhim mi' bunu da ortadan kaldırarak, tebliğden itibaren başlayacak ve 2 haftalık süre diyoruz. Burada yeknesak bir uygulamayı getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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