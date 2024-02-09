Evin altına 40 metrelik kuyu kazıp define aradılar

Eve giden ekipler, burada yaptıkları incelemede, şüphelilerin tek katlı evin zemininde 40 metre derinliğinde çukur kazdığını tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net