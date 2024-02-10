İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.

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