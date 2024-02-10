Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı

MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 4 milyar lira ödenecek
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
'Kafes-38' operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
AK Parti, 51 ilin ilçe adaylarını bugün açıklıyor!
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
Yeniden Refah Partisi: AK Parti ile ittifak çalışmalarını sonlandırdık
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
'İstanbul Adliyesi saldırısı' soruşturmasında 48 şüpheli tutuklandı
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
B sınıfı ehliyetle A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan motosikletler sürülebilecek
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
Numan Kurtulmuş'tan Can Atalay kararını okumak istemediği iddialarına yanıt
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
İkinci el otomobil alırken bunlara dikkat!
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Bakan Kacır: 2024 yılından itibaren bilim olimpiyatlarına coğrafya da eklendi
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Mezun olduğu köy okulunda eşiyle öğretmenlik yapıyor
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Bakan Tunç'tan 8. Yargı Paketi açıklaması: Taslak hazır
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa haftayı 9.000 puanın üzerinde tamamladı
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki olaya ilişkin açıklama
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
SGK 'staj ve çıraklık mağdurları için EYT toplantısı' haberini yalanladı
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Özel okulda alınan 'yüksek kitap ücreti'ne mahkeme engeli
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Türkiye'de en yüksek oyu almıştı, rekortmen başkan aday gösterilmedi
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Teklif sunuldu: Sanat tarihi ve arkeoloji mezunları turist rehberi olabilecek
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bahçeli: Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Bakanlıktan 'kayıp çocuk' paylaşımına suç duyurusu
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Finansal İstikrar Komitesi'nde tüketici kredileri masaya yatırıldı
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Darbe davasında Mahkeme: Her bir sanık darbe girişimini benimsedi
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
Kemal Kılıçdaroğlu'na iki yıla kadar hapis istemi
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
MOSSAD soruşturmasında 4 şüpheli bağlantılı olduklarını kabul etti
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Kamu harcamaları için parasal sınırlar belirlendi
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Erdoğan: Savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması için çaba harcıyoruz
Ana sayfaHaberler

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı

Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 10:35, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 10:33
Yazdır
Bakan Kacır, Alper Gezeravcı'nın ailesiyle buluştuğu anları paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, içinde bulundukları Dragon kapsülüyle birlikte dünyaya iniş yapmıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotlar, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınarak Houston'a getirilmişti.

Burada dünyaya uyum süreci çerçevesinde dinlenmeye alınan Gezeravcı, ailesiyle bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan görüntülerde Gezeravcı'nın ailesi ve yakınlarıyla sarılarak hasret giderdiği görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber