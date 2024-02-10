Yalova'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 11:05, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 11:22
Yalova-Termal kara yolunda seyreden Bilal Kulaber (25) idaresindeki motosiklet, ilçeye bağlı Yenimahalle köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.