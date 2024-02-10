Bursa'da camiden denediği ayakkabılar ile sandalyeleri çalan kişi tutuklandı

Bursa'da bir camiden yangın söndürme tüpü, plastik sandalye ve ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'ndeki Çakıllıküme Camisi'ne gelen kişi, ibadet alanının giriş bölümünde bir süre gezindikten sonra ayaklarına geçirdiği bir çift ayakkabı, yangın söndürme tüpü ve plastik sandalyeleri çalarak uzaklaştı.

Hırsızlığın fark edilmesinin ardından görevliler tarafından polise ihbarda bulunuldu. Caminin güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, failin Uğur P. (28) olduğunu ve hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Caminin kamera kayıtlarında, Uğur P'nin ayakkabılıkta bulunan ayakkabıları deneyip bir çiftini giydiği, yangın söndürme tüpü ve plastik sandalyeleri çalıp uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca Uğur P'nin başka bir görüntüde ise bir başka yerden çaldığı tahmin edilen şamdanla yürüdüğü yer aldı.