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MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye'nin bugüne kadarki birikim ve kazanımlarının yer aldığı "Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri" albümü hazırlanarak, dijital platformda yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 11:35, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 12:40
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MEB'in 'Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri' albümü yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılında, Türkiye'nin bu zamana kadarki birikim ve kazanımlarını milletin hafızasında tazelemek ve inancın başarıya dönüşme öyküsünün hatırasını yaşatmak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, dünyada yankı uyandıran çalışmaların görünürlüğünü artırmak, çocukların ufkunu genişletmek, ilham vermek ve onları cesaretlendirmek üzere seçili çalışma özetleri ile bunlara ait dijital içeriklerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri" albümü hazırlandı.

Albüm, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından geliştirilen Milli Eğitim Bakanlığının Yüzüncü Yıl Galerisi'nde "http://meb.ai/qIdcvk" yayımlandı.

Albümle, TOGG, Milli Muharip Uçağı, TCG Anadolu Gemisi, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, insansız hava aracı, milli tank, millet bahçeleri projesi, şehir hastaneleri gibi Türkiye vizyonu ile Türkiye Yüzyılı'nın başarılarını temsil eden, yakın dönemin büyük ve özgün çalışmaları, başta öğrenci, öğretmen ve veliler olmak üzere milletin istifadesine sunuldu.

Albümü ziyaret eden öğrenciler, eserlere ait fotoğrafları, tanıtım metinlerini ve videoları inceleyebilecek, her bir esere yönelik duygu ve düşüncelerini de dijital sistem üzerinden paylaşabilecek.

- "Her alanda elde edilen başarılar gurur vericidir"

Albümün sunuş kısmında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in şu sözlerine yer verildi:

"Ülkemizin farklı sektörlerinden ve coğrafyalarından iyi uygulama örneklerinin yer aldığı bu çalışmanın amacı, öğretmenlerimize ilham vermek, öğrencilerimize yeni fikirler kazandırmak ve iyi uygulama örneklerini artırmaktır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, milli teknolojiden savunma sanayisine ve otomotive kadar her alanda elde edilen başarılar gurur vericidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen övünç kaynağı bu projelere emek veren ve katkılarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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