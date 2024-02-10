Ankara gar saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

10 Ekim Barış Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ankara Garı önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

DEM Parti Eş Başkanı Tulay Hatımoğulları, programda, olayı unutturmayacaklarını belirterek, dava süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci ise ülke tarihinin en büyük saldırısında hayatını kaybedenleri unutturmayacaklarını ifade etti.

- Ankara Garı saldırısı

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu olay yerinde 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.