Konya'da asansörün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
Konya'da iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 12:48, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 12:49
Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bir iş yerindeki yük asansörünün 3 Şubat'ta düşmesi sonucu yaralananlardan Abdullah Sarıkaya, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada, Muhammet Talha A. ve Musa B. de yaralanmıştı.