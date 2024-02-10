Yeniden Refah Partisi'nin adayları belli oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; partisinin Ankara, İzmir ve İstanbul adaylarını duyurdu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç ve İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.

YRP'nin İstanbul'da Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz'ü aday gösterebileceği gündeme gelmişti. Fatih Erbakan, kardeşi yerine onun eşini İstanbul adayı olarak açıkladı.