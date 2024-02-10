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Beşiktaş'ta Muci ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muci ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 15:23, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 15:25
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Beşiktaş'ta Muci ile Al-Musrati ilk antrenmanlarına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25'inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmayla sonra erdi.

YENİ TRANSFERLER İDMANDA

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Ernest Muci ve Ali Mohamed Al-Musrati, siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanlarına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, saat 17.00'de özel bir uçakla Kayseri'ye giderek kampa girecek.

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