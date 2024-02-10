Ardahan-Artvin kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 15:29, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 15:30
Kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolun Sahara geçidinin Yaylalar mevkisinde ekipler karla mücadele çalışması yaptı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti Karadeniz bölgesine bağlayan kara yolunda çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin çalışmayı tamamlamasıyla Ardahan-Artvin kara yolunda ulaşım normale döndü.