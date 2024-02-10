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Ankara'ya yeni metro hattı: Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik ile İmrendi kavşaklarının açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Uraloğlu, Ankara'daki metro çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kızılay-Esenboğa metro hattını yatırım programına alındığını açıklayan Uraloğlu, "Kısa zamanda ihalesini yapacağız." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 16:39, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 16:41
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Ankara'ya yeni metro hattı: Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Kahramankazan Yolu ve Veterinerlik, Bitik, İmrendi Farklı Seviyeli Kavşakları Açılış Töreninde konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Ne diyor Cumhurbaşkanımız 'yol medeniyettir'. Aynı zamanda yol gelişmedir. Yol büyümedir. Ülkemizin son 22 yılda gerçekleştirdiği büyük kalkınma hamlesinin temel altyapısını ulaşım yatırımları oluşturmaktadır." dedi.

ULAŞIM VE HABERLEŞME AĞINA 250 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTIK

Bakanlık olarak buradaki tek motivasyonun milletin yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak ifade eden Uraloğlu, "Güvenli, ekonomik, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu bir ulaşım altyapısını oluşturmak için var gücümüzle gece gündüz demeden ülkemizin ulaşım ve haberleşme ağına 250 milyar dolarlık bir yatırım yaptık. Bundan sonraki dönemde de 197 milyar dolarlık daha yatırım yapmayı planladık. Elbette yapacak çok işimiz var, bunun farkındayız. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? AK Parti'miz ne diyor? 'Durmak yok, yola devam' diyor. Bu tam da bizim ulaştırmacıların kara yolcuların tam da sloganıdır. Biz de bu sloganla inşallah durmak yok. Yola devam diyeceğiz ve işlerimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI LOJİSTİK SİSTEMİN KILCAL DAMARI

Bakan Uraloğlu, karayolu taşımacılığının modasının hiç geçmediğini belirterek, "Aktarmasız, güvenli, esnek ve kapıdan kapıya olması hasebiyle halen çok büyük oranda kullanılan bir sistemdir, karayolları taşıması. Kara yolu taşımacılığı gelişmiş ülkeler için halen vazgeçilmeyen taşımacılık faaliyetlerinin en kritiklerinden birisidir. Ayrıca lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir öneme de sahiptir. Bu gerçeklerden hareketle bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 400 kilometreye çıkardık. Yaklaşık 6 bin kilometre olan sıcak karışım kaplamalı yolumuzu da yaklaşık 30 bin kilometreye çıkardık." Diye konuştu.

Bölünmüş yollarla ulaşılan il sayısının bugün 77'ye çıkarıldığının altını çizen Uraloğlu, "Otoyollara baktığımızda yine Kahramankazan'da bulunuyoruz. Önemli bir otoyolun geçtiği güzergahtayız. Bin 700 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu tam 3 bin 726 kilometre yol geçit vermeyen dağları, tünellerle, vadilerle, köprülerle açtık. Akıllı ulaşım sistemleriyle Ankara-Niğde Otoyolunu bitirerek trafiğe açtık. Bu sadece Ankara-Niğde Otoyolu değildir. Kapıkuleden başlayıp Şanlıurfa'ya kadar giden otoyolun önemli bir bölümüdür. Biz burayı bitirerek trafiğe açtık." Dedi.

ANKARA'YA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'daki metro yapımı çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'da metrolar konusunda 2019'dan beri durduğumuz metro inşaatını hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuz. Niye? Biz Ankaralıların tercihine saygı duyduk. Hizmet etmeye de devam ettik bundan sonra da hizmet etmeye de devam edeceğiz. Biz Ankara'ya daha iyi hizmet edebilmemiz için biz Büyükşehir ile beraber çalışmamız lazım. İş birliği yapmamız bu hizmetleri artırmamız lazım. Onun için Turgut Altınok kardeşim bu anlamda Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği bir süreçte büyükşehir belediye başkanı adayımız odu. İnşallah belediye başkanımız da olacak. Biz buna inanıyoruz Ankara'ya hizmetlerimiz bir bir ve katlanarak devam edeceğiz. Birçok metroyu açtık. Sincan-AKM Garı açtık. 2024 yılı yatırım programına Kızılay-Esenboğa-Hattının yatırım programına aldık. Onu da planlıyoruz. Kısa zamanda ihalesini yapacağız."

BÖLÜNMÜŞ YOL KONFORUNU OTOYOL KONFORUNA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Bakan Uraloğlu, Ankara'nın genelinde bölünmüş yolları da açmaya devam edeceklerini, Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolunun ihalesini yaptıklarını, Ankara'nın doğusuna bağlanan bütün illerle bölünmüş yol konforunu, otoyol konforuna dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.

Elmadağ rampalarını rahatlattıklarını şimdi ise Elmadağ rampalarını bu projeyle birlikte ortadan kaldıracaklarını belirten Uraloğlu, "Bu projemiz de hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Bir de ben Ankaralıyım. Doğduğumuz, büyüdüğümüz yer Trabzon, yaşadığımız yer Ankara. Ankara'ya hizmetlerimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Yine Kahraman Kazan'da da Serhat kardeşime inşallah destek vereceğiz. Cumhur İttifakı'nın bütün adaylarına birlik, beraberlik içerisinde destek vereceğiz. Ve Ankara'yı inşallah yeniden AK Parti belediyecilik anlamında büyükşehirlerde buluşturacağız ve hizmetlerimize katlayacağız. Biz birçok hizmet yaptık. Bizim gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedeftir. Bizim gücümüz vatandaşımızın bize verdiği güvendir ve bizim gücümüz bütün çalışma arkadaşlarımdır. Onun için bu projede geçen kara yolcu arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Yine bu projede emeği geçen bu projeyi hayata geçiren müteahhit firmamıza, müşavir firmamıza teşekkür ediyorum. Ve bizle gerekli iş birliğini yapan Kahramankazan Belediyemize ve bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Yolumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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