Antalya'da kış ortasında deniz keyfi: Deniz, havadan daha sıcak

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, bazı bölgelerde ise bahar ve yaz aylarından kalma günler yaşanıyor.

O kentlerden biri de Antalya. Kentteki hava sıcaklığı yaz günlerini aratmıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentteki hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.

Nem oranının yüzde 50'yi gördüğü Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'ne gitti.

Bazıları denize girerek yüzmeyi tercih ederken bazı vatandaşlar sahilde güneşlendi.

Su sporları yapan turistler kanolarıyla denizin ve sıcak havanın keyfini sürerken falezlerin bulunduğu yerdeki kayanın üzerinden de bir grup genç denize atlayıp yüzdü.

Meteoroloji verilerine göre, kentte yarından itibaren çarşamba gününe kadar sağanağın etkili olacağı bildirildi.