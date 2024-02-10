Bakan Güler'in acı günü

Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Meclis Başkanvekili Celal Adan'la birlikte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve komutanlar katıldı.

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