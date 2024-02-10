Tırdan ayrılan dorse otoyolda ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 17:24, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 17:25
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki tırın dorsesi, Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde araçtan ayrılarak yolun ortasında durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.
Araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, dorsenin vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.