Mersin'de terör operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Şubat 2024 17:45, Son Güncelleme : 10 Şubat 2024 17:32
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 1 şüpheli ile bir dönem terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüpheliyi tespit etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda materyal ile dokümana incelenmek üzere el kondu.