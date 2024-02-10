Tunca Köprüsü trafiğe kapatılacak

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunca Köprüsü, Hızlı Tren Projesi viyadük çalışmaları dolayısıyla 12-15 Şubat'ta 01.00-03.00 saatleri arasında çift yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Şehir merkezinden Karaağaç Mahallesi'ne, Karaağaç'tan şehir merkezine gidecek vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullanabilecek.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik ilk etabının 2025'in sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.